Immigrazione, Lauricella: "Villa Sikania torni ad essere popolata da turisti"

Villa Sikania potrebbe tornare ad essere una struttura ricettiva per i turisti? Il sindaco di Siculiana, Leonardo Lauricella, ci spera ancora. "Dipende tutto dai privati. Il Comune programma uno sviluppo turistico delle attività e poi il privato fa scelte diverse e annulla tutta la programmazione fatta., come è avvenuto quì a Siculiana - ha spiegato il sindaco Lauricella - . Non so quale sia l'intenzione, spero che avremo modo di tornare a confrontarci".

L'emergenza accoglienza di immigrati a Siculiana sembra essere passata. Applicando l'accordo fra ministero dell'Interno ed Ance, i richiedenti asilo vengono distribuiti in maniera proporzionale al numero di abitanti. Ecco perché, dunque, il sindaco di Siculiana spera ancora che Villa Sikania possa tornare ad essere simbolo di turismo. "Per noi rappresenta una opportunità fondamentale per il turismo - ha aggiunto Lauricella - . Per fare un esempio, il Sikania potrebbe rappresentare una opportunità per le famiglie non agrigentine che si recano al castello per prendere parte ad un matrimonio e al ricevimento e quindi potrebbero scegliere di restare a pernottare in città. Ci sono le possibilità, bisogna solo capire quale sarà la volontà della proprietà".