Migranti tentano la fuga da Villa Sikania, poliziotto ferito: è il terzo caso in 5 giorni

Un altro poliziotto al pronto soccorso. Un agente che era in servizio d'ordine pubblico davanti al centro d’accoglienza ex Villa Sikania di Siculiana. E' stata un'altra serata d'inferno, quella di ieri, per le forze dell'ordine che erano di presidio alla struttura. Nell'arco di 24 ore s'è registrato, infatti, un secondo - massiccio - tentativo di fuga da parte dei migranti ospiti.

Al fuggi fuggi di più immigrati è arrivata la “risposta” delle forze dell’ordine che hanno fatto di tutto per bloccarli. Un poliziotto - non è chiaro come - s’è fatto male ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. Nella tarda serata di ieri, qualcuno sosteneva che l’agente avesse riportato la frattura delle costole.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In realtà dalla Questura di Agrigento hanno chiarito che ha riportato ferite guaribili in 6 giorni circa. I due agenti rimasti escoriati il giorno prima sono stati invece giudicati guaribili in 5 giorni a testa. Nei giorni precedenti, il 3 luglio per la precisione, sempre cercando di bloccare dei migranti in fuga, un sovrintendente - ordinariamente in servizio al commissariato "Frontiera" di Porto Empedocle - ha invece subito la frattura della rotula: necessario un intervento chirurgico per ricomporre la frattura. Quanto avvenuto ieri sera è stato, dunque, di fatto il terzo episodio - con poliziotti rimasti feriti in maniera più o meno grave - in cinque giorni.