Ufficio comunale chiuso, il sindaco annulla le sanzioni a 4 commercianti

L'ufficio Suap del Comune di Realmonte è rimasto chiuso, a partire dallo scorso maggio e per tutta la stagione estiva. Il sindaco Leonardo Lauricella ha annullato - perché avrebbero "agito in buona fede" - la sanzione amministrativa elevata, dai carabinieri, a quattro commercianti. Esercenti che erano stati ritenuti responsabili d'aver violato la norma del testo unico di pubblica sicurezza che impone licenze del questore per esercitare determinate attività. Si trattava, negli specifici casi, di attività di posteggio.

Contro queste sanzioni, gli interessati hanno presentato ricorso e istanza per ottenere le necessarie autorizzazioni. Il sindaco ha disposto dunque l'annullamento delle sanzioni anche "in considerazione della buona fede", ammettendo che a monte di questa storia vi era una carenza dell'ente: l'ufficio Suap era rimasto chiuso, infatti, da maggio e per tutta l'estate.