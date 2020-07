Tenta la fuga da Villa Sikania e colpisce un poliziotto: arrestato tunisino

Nel tentativo di allontanarsi dal centro d'accoglienza ex Villa Sikania ha colpito il poliziotto che tentava di bloccarlo e trattenerlo. Agente che è caduto per terra ed ha riportato lievi traumi contusivi, giudicati guaribili - dai medici dell'ospedale "San Giovanni di Dio" - in circa 6 giorni. Il tunisino, ospite della struttura di Siculiana, è stato arrestato - per resistenza a pubblico ufficiale - dalla polizia di Stato.

L'immigrato - tentando la fuga dalla struttura, così come altri connazionali, - è riuscito a divincolarsi dal tentativo del poliziotto che ha provato appunto a fermarlo. Di fatto, il tunisino era riusciuto ad allontanarsi, ma le ricerche della polizia hanno consentito di rintracciarlo subito dopo nelle campagne circostanti. A bloccarlo sono stati gli agenti del commissariato "Frontiera" di Porto Empedocle e quelli del reparto Mobile di Firenze, reparto aggregato alla Questura di Agrigento per i servizi di vigilanza, ordine e sicurezza pubblica.

L'uomo è stato dunque arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento è stato portato al carcere "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento.