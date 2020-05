Venti tunisini in fuga da Villa Sikania, scoppia di nuovo la protesta a Siculiana

Ci risiamo. Nuova fuga - di tunisini - dal centro d'accoglienza Villa Sikania di Siculiana. E' accaduto tutto stanotte. Non è ben chiaro come i migranti - una ventina di tunisini - siano riusciti ad allontanarsi dalla struttura che è alle porte del paese, riversandosi di nuovo nel centro urbano. A quanto pare, i tunisini in fuga sarebbero quelli arrivati negli scorsi giorni da Lampedusa.

Quanto è avvenuto stanotte non è il primo episodio. Già la scorsa settimana si era registrato un fatto analogo. Su tutte le furie erano andati, e di fatto lo sono ancora oggi, tanto gli amministratori quanto i cittadini. C'è un sit-in in corso da parte della cittadinanza davanti alla struttura.

Al lavoro, per tutta la notte, ci sono stati carabinieri e polizia: a loro il compito di rintracciare i tunisini che avrebbero dovuto restare all'interno della struttura per il tempo della quarantena anti-Covid.