Incidente sulla statale 115: perde il controllo dell'auto e si schianta contro un cancello, un ferito

Perde il controllo della macchina - un Suv della Hyundai - e si schianta contro un cancello e contro la segnaletica stradale. Un incidente, che non ha coinvolto altri mezzi, violentissimo tant'è che la parte anteriore dell'autovettura s'è letteralmente distrutta. Il conducente è rimasto ferito ed è stato già trasportato, con un'autoambulanza del 118, al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. Illeso invece il passeggero. E' accaduto tutto lungo la strada statale 115, in territorio di Siculiana.

Oltre al mezzo di soccorso, lungo la statale 115, si è subito precipitata una pattuglia della polizia Stradale. Gli agenti hanno effettuato i rilievi tecnici di rito per ricostruire la dinamica del violento impatto. Non è chiaro - non risulta esserlo al momento - cosa sia effettivamente accaduto e cosa abbia determinato la perdita di controllo, da parte del conducente, dell'autovettura.