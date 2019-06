Senza linea telefonica da 7 giorni, imprenditori sul piede di guerra: "Non riusciamo a lavorare"

Da sette giorni sono senza linea telefonica fissa. Imprenditori e commerciali, quelli che animano Siculiana Marina, sono sull’orlo di una crisi di nervi: nessuno di loro, in un’epoca in cui le prenotazioni avvengono on line e si sceglie di pagare utilizzando il Pos, riesce a lavorare. Accade ormai da 7 giorni. Gran parte degli operatori commerciali si sono già rivolti all’avvocato Giuseppe Piro.

Ci sarebbe stato un guasto tecnico, un guasto che – stando a quanto sarebbe stato comunicato al legale e agli esercenti – avrebbe dovuto essere risolto nel giro di pochi giorni. Così non è stato visto che ieri di giorni ne erano trascorsi ben 7. Monta, dunque, e inevitabilmente, la protesta verso la Tim.

Non è escluso - ma non ci sono conferme ufficiali, al momento, - che possa anche scattare una collettiva richiesta di risarcimento danni.