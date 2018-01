Nuovo sbarco "fantasma", i tunisini tentano la fuga ma vengono acciuffati

Cinque tunisini, che si aggiravano con aria smarrita, sono stati notati e bloccati dai carabinieri della stazione di Siculiana. Erano ancora nella zona di Siculiana Marina. I migranti, alla vista dei militari dell'Arma, hanno tentato la fuga, ma sono stati subito acciuffati.

Ennesimo sbarco fantasma sulla costa di Siculiana. I carabinieri stanno continuando a rastrellare tutta l'area costiera, mentre si è in attesa dell'arrivo di un interprete. Nessuno dei cinque migranti parla, infatti, l'italiano e, almeno per il momento, non è stato possibile capire quanti sono stati i migranti sbarcati e come.

Nessuna imbarcazione è stata, al momento, ritrovata. L'allarme è stato diramato dai carabinieri anche alla Guardia costiera di Porto Empedocle e le motovedette stanno, adesso, scandagliando la costa per verificare se vi siano o meno "carrette del mare".