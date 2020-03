Sacco ricolmo di panetti di hashish: sequestrati 35 chili di "roba"

Il mare ha restituito un altro sacco di droga. A ritrovare - sulla spiaggia di Torre Salsa - un sacco di plastica con all'interno complessivi 35 chili di panetti di hashish sono stati, ieri mattina, i militari dell’Esercito italiano impegnati, nella Sicilia occidentale, nell’operazione "Strade sicure" e i carabinieri. Il ritrovamento è avvenuto durante le perlustrazioni della costa e della riserva naturale di Torre Salsa. Perlustrazione realizzata dai militari effettivi al reggimento logistico Aosta e dai carabinieri della stazione di Siculiana.

I militari hanno notato lo strano involucro sulla battigia e dopo una ispezione ravvicinata si sono resi conto che si trattava di decine e decine di panetti di una sostanza sospetta, forse droga, avvolta nella tela juta. I carabinieri hanno confermato che si trattava di hashish.

Il contingente militare impegnato a Siculiana è inquadrato nell’operazione "Strade sicure" della Sicilia occidentale a comando quarto reggimento Genio guastatori di Palermo.

I carabinieri, impegnati a vigilare sull’applicazione degli ultimi decreti del presidente del Consiglio dei ministri in tema di Coronavirus, hanno perlustrato per tutta la giornata la spiaggia della riserva naturale di Torre Salsa per verificare che, anche in spiaggia, non vi fossero persone non autorizzate. Proprio durante questo particolare servizio l’attenzione dei militari è stata attirata da un passante che ha segnalato, - sia ai carabinieri in transito sia ad una pattuglia dei militari dell’Esercito - la presenza di uno strano sacco di plastica blu, chiuso da un fitto intreccio di nastro da imballaggio e nascosto dalle alghe e dagli altri rifiuti restituiti dal mare. Quello che sembrava, appunto, un comune rifiuto si è rivelato una grossa confezione di hashish già suddiviso in panetti pronti per lo smercio. Nei prossimi giorni i carabinieri cercheranno di fare luce su quest’ultimo ritrovamento di droga sulle spiagge agrigentine. Rinvenimento che ha le stesse identiche caratteristiche dei precedenti.

