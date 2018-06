"Rapina venditore ambulante e scappa", identificato e arrestato 37enne

Immobilizza un venditore ambulante senegalese, durante il mercatino settimanale, e con violenza gli porta via oltre 150 euro. Approfittando della confusione, fugge indisturbato. A chiedere aiuto ai carabinieri è stata sia la vittima della rapina - un extracomunitario in possesso di un permesso di soggiorno e di regolare licenza per il commercio d'abbigliamento - che alcuni cittadini.

I carabinieri della stazione di Siculiana hanno subito ascoltato alcuni testimoni ed è stato tracciato un identikit. Sono scattate le ricerche e i militari di Siculiana, assieme ai colleghi del nucleo Operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento, hanno rastrellato l'intero territorio. Durante un pattugliamento, è stato notato uno straniero mentre si stava dirigendo verso la struttura d'accoglienza “Villa Sikania”. Alla vista dei carabinieri, l'immigrato ha ulteriormente accelerato il passo destando ancora più sospetto. E' stato fermato e identificato. Verificata la somiglianza con l’identikit è scattata una perquisizione e sono saltate fuori le banconote sottratte al venditore ambulante.

Il trentasettenne tunisino Ben Mohamed Faycal, ospite del centro di accoglienza “Villa Sikania” di Siculiana, è stato arrestato. Dovrà rispondere dell'ipotesi di reato di rapina. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, l'immigrato è stato condotto alla casa circondariale di contrada Petrusa di Agrigento. Il denaro recuperato è stato restituito alla vittima.