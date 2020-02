Siculiana, raggiunto l'obiettivo: raccolta differenziata al 65 per cento

Siculiana tra i paesi che, in provincia di Agrigento, ha superato l’obiettivo del 65 per cento di raccolta differenziata nell’anno 2018. È questo il motivo per il quale nei confronti del Comune verrà corrisposto un premio pari a 57.000 euro da parte della Regione Siciliana. La somma concessa dalla Regione, in favore di Siculiana, sarà utilizzata per ridurre la tassa sui rifiuti e migliorare il servizio.

“Ancora un’altra volta siamo riusciti a raggiungere un importante traguardo con la raccolta differenziata”. Queste le parole del Sindaco di Siculiana, Leonardo Lauricella, che continua: ”Siamo stati tra i primi nel territorio provinciale ad avviare questo tipo di servizio e, l’obiettivo raggiunto, non può che dare risposta all’impegno profuso da tutta la collettività, partendo proprio dai cittadini. Grazie a tutti i siculianesi che con pazienza e attenzione hanno partecipato ad eseguire in modo corretto la differenziata, oggi possiamo contare un altro grande risultato. Un plauso- continua il primo cittadino-va rivolto anche agli operatori ecologici, al personale dell’Ufficio Tecnico comunale e ai componenti l’amministrazione comunale”.