Scontro fra auto in galleria nella statale 115: feriti i due conducenti

Incidente stradale fra due auto sulla statale 115 fra Siculiana e Montallegro. A scontrarsi, all'ingresso di una galleria, sono state una Bmw station wagon e una Jeep Renegade. A causare l'incidente potrebbe essere stata l'elevata velocità di una delle due vetture e l'improvvisa frenata di quella che la precedeva. Nell'impatto l'autovettura colpita da dietro ha rischiato di capottare.

I due conducenti sono stati trasportati in ospedale, se la caveranno con cinque giorni di prognosi. Sul posto, per i rilievi e per la viabilità, è intervenuta la polizia stradale.