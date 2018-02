"Minacce di morte via facebook al sindaco", chiesta condanna a 6 mesi e 20 giorni

Sei mesi e venti giorni di reclusione per il ventisettenne Giuseppe Li Vecchi, 27 anni, accusato di avere creato una pagina facebook contenente minacce di morte indirizzate al sindaco di Siculiana Leonardo Lauricella. Sono stati chiesti dal pubblico ministero Margherita Licata, al termine della requisitoria. Il processo, dopo la citazione diretta disposta dal pm Salvatore Vella, è di fatto iniziato ieri mattina davanti al giudice monocratico Rossella Ferraro.

I fatti risalgono al novembre del 2015 quando su facebook apparse una pagina dal titolo “A morte il sindaco di Siculiana perché nel paese non ha fatto una m…”. All'interno una serie di minacce e insulti, corredati con una foto di proiettili e un messaggio col quale lo si invitava a guardarsi le spalle perché ci sarebbe stata “una pallottola calda” per lui. L’indagine si era spinta persino in California dove ci sono gli uffici di Facebook.

L’inchiesta si concentrò su uno studio tecnico di un ingegnere a cui gli inquirenti erano giunti grazie all'identificazione dell’utenza telefonica, il cui collegamento Wi-Fi era stato utilizzato per la creazione di un falso profilo. Nella vicenda erano state coinvolte altre quattro persone, tutti ragazzi, che frequentavano il suo studio per ragioni lavorative o personali. Il pm titolare dell’inchiesta ha delegato alcuni accertamenti ai carabinieri che hanno provveduto a sequestrare pc, tablet, smartphone e altro materiale informatico di tutte le persone che frequentavano lo studio tecnico. Nel pc di Li Vecchi sarebbero state trovate tracce di file che confermerebbero la creazione della pagina facebook dai contenuti minatori. In particolare ci sarebbe un file collegato all’utenza che avrebbe prodotto la pagina. Nessun elemento, invece, per gli altri indagati la cui posizione è stata archiviata.

Dopo la requisitoria il giudice ha dato la parola all’avvocato Giuseppe Oddo che assiste il sindaco di Siculiana che si è costituito parte civile. Il difensore si è associato alla conclusione del pubblico ministero e ha formulato una richiesta di risarcimento del danno di 100 mila euro. Il 27 aprile, invece, è in programma l’arringa del difensore, l’avvocato Gianfranco Pilato e subito dopo il giudice emetterà la sentenza.