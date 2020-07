E' successo di nuovo: migrante in fuga da "Villa Sikania", avviate le ricerche

Ci risiamo. Un migrante, ospite del centro d'accoglienza ex Villa Sikania di Siculiana, è riuscito ad allontanarsi dalla struttura nella notte fra sabata e ieri. Ad avviare, come sempre, le ricerche sono stata le forze dell'ordine presenti sul posto e schierate per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.

Non è chiaro, non filtra nessuna indiscrezione al riguardo, se l'immigrato sia stato o meno rintracciato da polizia, carabinieri o militari dell'Esercito. E' certo però che, per Siculiana, si tratta dell'ennesimo caso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E' accaduto nella stessa notte in cui si sono registrate preoccupazioni anche nella struttura "Casa dei gabbiani" in contrada Ciavolotta, ad Agrigento.