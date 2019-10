Scivola dal dirupo e dopo un volo di 20 metri resta per 5 ore a chiedere aiuto: salvato dai pompieri

Scivola da un dirupo e resta, in mezzo alla vegetazione, per più di 5 ore: fino a quando qualcuno sentendo le richieste d'aiuto ha, preoccupandosi, richiesto l'intervento dei carabinieri, dei vigili del fuoco e di una ambulanza del 118. Deve la vita ai pompieri del comando provinciale di Agrigento, il venticinquenne di Siculiana che è stato salvato, senza non poche difficoltà, proprio dai vigili del fuoco.

Il giovane è precipitato da circa 20 metri d'altezza, ha riportato ferite, traumi e fratture e non è, di fatto, riuscito a rialzarsi. Pare che per 5 ore - dal mattino fino al pomeriggio - abbia gridato e chiesto aiuto. Ha rischiato grosso, ha rischiato veramente tanto il venticinquenne che, però, per fortuna, è stato sentito e la macchina dei soccorsi si è messa immediatamente in moto.

I pompieri sono riusciti ad individuare i pericolississimi sentieri per scendere fino al punto esatto in cui il venticinquenne era finito. E una volta salvato è stato affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasferito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio".