Due immigrati vengono alle mani, entrambi feriti finiscono in ospedale

Non è chiaro perché siano venuti alle mani. E difficilmente, anche con il passare delle ore, le motivazioni – ammesso che ve ne siano – potranno essere comprese. Di certo c’è però che due extracomunitari, ospiti della struttura d’accoglienza “Villa Sikania” di Siculiana, sono venuti alle mani e il loro non è stato un semplice litigio. Si sarebbe trattata di una vera e propria, ed anche abbastanza violenta, scazzottata. Un tafferuglio che ha fatto finire i due migranti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento dove i medici, dopo averli sottoposti a tutti i controlli sanitari necessari, hanno diagnosticato ferite e traumi guaribili in 20 e 25 giorni.

Del “caso” si sta occupando la polizia di Stato. Ordinariamente, e altrettanto regolarmente, la struttura viene tenuta d’occhio dai poliziotti e dalle altre forze dell’ordine. In questo caso, quando è divampato il maxi litigio, - dovrebbero essere soltanto due le persone coinvolte e per questo si parla di lite e non di rissa – gli agenti sono intervenuti riportando la calma e hanno facilitato l’intervento dei soccorsi. Alla base della violenta lite dovrebbero esserci – ma non è appunto certo – dei futili motivi. Magari legati alla convivenza nella stessa struttura.