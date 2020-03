"Incassa reddito di cittadinanza ma lavora", concluse indagini su una donna

La Procura ha fatto notificare l'avviso di conclusione delle indagini ad una siculianese - indagata per truffa - che avrebbe percepito il reddito di cittadinanza e avrebbe continuato a lavorare, regolarmente retribuita, in una struttura assistenziale del paese. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. L'avviso di conclusione delle indagini è un atto propedeutico al rinvio a giudizio. Ad assistere l'indagata è l'avvocato Monica Malogioglio. A fare scattare le indagini sulla donna sarebbe stato il suo ex compagno. Proprio quest'ultimo, a quanto pare, avrebbe segnalato alle forze dell'ordine come la donna percepisse il reddito di cittadinanza e continuasse a lavorare in una struttura assistenziale. Adesso, di fatto, la donna rischia di finire sotto processo.