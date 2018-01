Inaugurata e consegnata agli alunni la scuola media "Verga": è festa a Siculiana

E' stata inaugurata oggi, dal sindaco di Siculiana Leonardo Lauricella, la nuova scuola media "Verga". Istituto scolastico che è stato consegnato alla dirigente Fazzi. Alla cerimonia hanno partecipato i componenti della Giunta, quelli del consiglio comunale, gli alunni, i docenti, le autorità militari ed ecclesiali.

Lauricella ha evidenziato l'attenzione dell'amministrazione per il mondo della scuola, "come testimonia la partecipazione ad un bando indetto nel 2016 dall'assessorato regionale alla Pubblica istruzione per la ristrutturazione degli altri due plessi scolastici presenti a Siculiana: 'Capuana' e 'Don Bosco'" - ha detto - .

Il sindaco ha ringraziato l'ufficio tecnico e gli impiegati comunali che si sono adoperati affinchè i lavori di ristrutturazione venissero realizzati a regola d'arte e in particolar modo ha voluto ringraziare l'assessore alla Pubblica istruzione Dorita Galletto che, con tenacia e determinazione, ha seguito e sollecitato i lavori di completamento della struttura.

Al taglio del nastro, avvenuto dopo la benedizione dei parroci don Antonello Martorana e don Aldo Sciabbarrasi, ha partecipato anche il baby sindaco Adele Tavormina che ha esortato gli studenti ad avere cura e attenzione per la nuova struttura.

Vivo apprezzamento è stato espresso dalla dirigente scolastica, dai docenti, dalle famiglie e dagli alunni che già da domani potranno servirsi di aule e palestra completamente rinnovate e fornite di nuovo arredamento e di lavagne multimediali, nonchè di efficenti e innovativi laboratori di scienze e musica.