"Accusò consiglieri di volere aprire altri centri di accoglienza", assolto militante M5s

Non diffamò la presidente del consiglio comunale e altri due esponenti politici cittadini. Lasciando intendere che la loro intenzione, contrariamente a quanto dichiarato pubblicamente, fosse quella di aprire altri centri di accoglienza in paese, non commise alcun reato. Il dibattito social sulla vita politica siculianese, approda in tribunale.

Il giudice monocratico Andrea Terranova ha assolto “perché il fatto non sussiste”, Calogero Marsala, 58 anni, esponente del Movimento Cinque Stelle, finito a processo con l’accusa di diffamazione aggravata ai danni della presidente del consiglio comunale Loredana Maria Lucia, del componente dell’assemblea Francesco La China e di Santo Lucia, portavoce del gruppo politico “Noi ci siamo”. Marsala, difeso dall’avvocato Emanuele Dalli Cardillo, aveva criticato l’amministrazione guidata dal sindaco Leonardo Lauricella scrivendo, il 29 maggio del 2017, su Facebook, che “vacillava” e si era “lesionata sui centri di accoglienza".