Caso di Covid in casa di riposo di Siculiana, arrivano esiti dei nuovi tamponi: tutti negativi

La speranza - diventata concreta quando sono arrivati gli esiti della prima tornata di test - diventa adesso realtà. La seconda raffica di tamponi, effettuata agli ospiti e ai lavoratori della casa di riposo, ha un risultato inequivocabile: negativo.

A darne notizia, tirando di fatto una boccata d'aria, è stato il sindaco di Siculiana, Leonardo Lauricella: "Ottime notizie ci arrivano dall'Asp di Agrigento. Questa mattina ci è stato comunicato che anche il secondo tampone affettuato presso la casa di riposo ha dato esito negativo per tutti. Questo dato ci deve confortare, ma nel contempo ci deve determinare a rispettare ancor di più rigorosamente le regole imposte, atteso che si comincia ad intravedere la luce in fondo al tunnel".

A Siculiana va intanto avanti la distribuzione degli alimenti per le famiglie in difficoltà. "Abbiamo perfezionato la procedura per l'assegnazione dei buoni spesa e le istanze pervenute sono in fase di avanzata istruttoria - ha spiegato il sindaco - . Vi ricordo che stasera, a partire dalle 21, sarà effettuato il terzo intervento di sanificazione/disinfezione del territorio comunale".