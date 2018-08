“Siculiana in passerella”, sfilata di miss in piazza Don Giustino

A Siculiana Marina, in piazza Don Giustino, si è svolto l’evento di bellezza “Siculiana in passerella”, patrocinato dall’amministrazione comunale con il contributo di alcuni sponsor locali.

La manifestazione, inserita nel cartellone degli spettacoli estivi di Siculiana, ha visto la partecipazione di numerose ragazze in viaggio da più parti della provincia di Agrigento che hanno sfilato in costume da mare, in abbigliamento casual e in abito elegante. La giuria, presieduta, tra gli altri, dal sindaco di Siculiana, Leonardo Lauricella e dall’assessore Enzo Zambito, ha assegnato numerose fasce sia per la categoria Mascotte che per il titolo di Miss Siculiana, con la partecipazione delle ragazze dai 14 anni in su.

Ecco i titoli assegnati al termine della serata, alla quale ha assistito un folto pubblico:

Miss Siculiana: Roxana Martinescu

Miss Eleganza: Marta Chianetta

Miss Bikini: Giusy Spezio

Miss Simpatia: Alexia Lenea

Miss Fashion: Maria Elena Piruzzo

Il titolo di Miss Mascotte Siculiana è andato a Carola Valido.

Il titolo di Mister Mascotte Siculiana è stato vinto da Giovanni Piro.

Ospite dell’evento Gloria Vella, finalista regionale del concorso "Miss Reginetta d’Italia".

In passerella anche numerosi bambini che hanno sfilato in costume da mare e in abito elegante.

Le sfilate sono state intervallate anche da esibizioni canore. Hanno cantato dal vivo Desire’ Licata, allieva della scuola Live Music Factory di Gabriela Mangione, e Samuela Pia Vullo ed Elisa Donisi, allieve della scuola di canto Accademia dello Spettacolo Palladium diretta da Lia Minio. Spazio anche alla danza con le performance degli allievi della "Dream Dance" e della "Polisportiva New Slim 2" con il progetto Danza.

L’evento è stato organizzato e presentato dal giornalista Davide Sardo. Fotografo ufficiale dello spettacolo, Alfonso Contrino.