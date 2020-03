Caso di Covid-19 in una casa di riposo di Siculiana, negativi 56 tamponi: solo 1 test è dubbio

Siculiana tira un sospiro di sollievo. I tamponi - ben 57 - ai quali sono stati sottoposti gli anziani ospiti della casa di riposo, nonché i lavoratori della struttura (che vivono nei paesi limitrofi a Siculiana e ad Agrigento), sono risultati essere negativi. Fra i 57 test soltanto uno è risultato dubbio e dovrà essere pertanto rifatto.

A darne notizia ai concittadini, che hanno vissuto giorni di ansia ed apprensione, è stato il sindaco Leonardo Lauricella: "Questa mattina ho ricevuto la chiamata del prefetto di Agrigento, Dario Caputo, il quale mi ha comunicato informalmente che tutti i tamponi effettuati presso la casa di riposo hanno avuto esito negativo. Unica eccezione per un solo tampone per il quale saranno ripetuti i necessari accertamenti, in quanto - ha spiegato, attraverso i social, il sindaco - l'esito dello stesso non è stato chiaro e ben definito. Questa è una notizia che aspettavamo tutti, che ci deve rassicurare, ma al tempo stesso ci deve ricordare che siamo comunque una situazione di emergenza, in una situazione la cui evoluzione non può essere valutata e che pertanto non dobbiamo abbassare la guardia. Dobbiamo continuare - Lauricella è tornato a lanciare un appello - ad essere prudenti, attenti alle indicazioni sulla limitazione degli spostamenti da casa, attenti alle norme igienico-sanitarie, rispettare la distanza minima nei rapporti che inevitabilmente continuiamo ad avere. La buona notizia di oggi non deve rappresentare un motivo per cambiare marcia, dobbiamo andare avanti con fermezza e rigore facendo quello che abbiamo fatto in questi giorni, dobbiamo continuare a collaborare nell'interesse di tutti perchè ognuno di noi, mai come ora, ha una grossissima responsabilità sul destino degli altri. Rimaniamo in attesa, comunque, della comunicazione ufficiale da parte dell'Asp competente".