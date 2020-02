La crisi del calcestruzzo non molla la presa, chiude la "Sicilcementi"

La crisi del settore delle costruzioni continua a fare "vittime". Come racconta l'edizione odierna del quotidiano La Sicilia, da alcuni giorni sono chiusi i cancelli della società "Sicilcementi", che opera nella zona dell'ex area Montedison a Porto Empedocle.

Il quotidiano catanese precisa come siano ad oggi sconosciuti i motivi della chiusura, ma anche sono una decina gli operatori che si troverebbero al momento senza lavoro, senza prendere in considerazione tutto l'indotto connesso. Da alcuni anni, come noto, è chiuso il grande stabilimento della Italcementi e ancora oggi non vi sono effettive prospettive di riapertura.