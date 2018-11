Siap, Vincenzo Ciulla è il nuovo segretario provinciale vicario

Vincenzo Ciulla, segretario generale provinciale della Consap di Agrigento ha lasciato quella sigla sindacale, rispecchiandosi nelle idee e nei principi che stanno alla base del modo di fare sindacato del Siap (Sindacato italiano appartenenti polizia). Il passaggio di Ciulla nel Siap - rivestirà la carica di segretario provinciale vicario - "sarà seguito da molte strutture territoriali che lasceranno la Consap per entrare anch’esse a far parte del Siap per realizzare - viene reso noto dalla segreteria provinciale - un grande progetto sindacale pronto a scalare ulteriormente ed in maniera irresistibile la classifica del panorama sindacale della polizia di Stato, così da garantire, con sempre maggiore forza, quella piena tutela dei diritti dei poliziotti e delle loro legittime aspettative che è da sempre l’obiettivo del sindacato".

Il Siap si avvia, dunque, verso una notevolissima crescita in termini di rappresentatività con numeri mai raggiunti in precedenza. Entreranno a far parte della segreteria provinciale anche Enrico Guadagnoli (già segretario aggiunto Consap), Ivano Liviabella.