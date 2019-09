Si spinge oltre la banchina e cade, salvato un anziano signore

Forse doveva essere una normale passeggiata, ma si stava trasformando in una vera e propria tragedia. Questo pomeriggio, nel porto di Sciacca, paura per un anziano signore in difficoltà.

L’uomo, presumibilmente, si è spinto troppo oltre la banchina ed è caduto. L’anziano saccense ha rischiato grosso, sul posto si trovavano dei sub e l’hanno subito aiutato. In soccorso dell’uomo la Capitaneria di porto e l’ambulanza del 118. L’uomo è ferito, ma non rischia la vita.