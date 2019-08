Si incontrano 66 anni dopo la maturità classica, reunion della terza E

Festeggiare 66anni dalla maturità classica non è qualcosa che capita tutti i giorni. A tagliare questo glorioso e quasi record da guinnes sono stati i "ragazzi" della terza E. Sono stati loro a conseguire la maturità classifica negli anni '50, nel dettaglio: 1952-1953. Gli ex alunni del liceo "Empedocle" si sono ritrovati dopo tanti anni. Sono: Calogero Baldanza, Giovanni e Mariano Cascioferro, Enzo Motta, Calogero Patti, Vincenzo Vanadia e Giuseppe Vita. Amici da sempre hanno brindato in un noto ristorante della città, per ripetere una tradizione che dura quasi ininterrottamente dal 1953 ( Trattoria “ Roma “ di Amato – Via Atenea,162 ).

"Attraverso questo consolidato incontro - dicono gli organizzatori della serata - estivo nella città dove sono cresciuti e si sono formati, i ragazzi della Terza E intendono mantenere tra di loro saldi e duratori rapporti di amicizia nonostante le distanze che li separano. Motta e Vita arrivano ogni anno rispettivamente da Savona e Milano. Questi vecchi compagni di scuola vogliono, trasmettere ai giovani d’oggi un messaggio, quello dell’amore allo studio, del rispetto verso la famiglia, della riconoscenza verso i docenti, della amicizia, quella vera, e della solidarietà, tutti valori che stanno alla base di una società civile".

Nel corso della serata sono stati ricordati i compagni di scuola scomparsi nel tempo :Franco Sanfilippo, Domenico Fregapane, Giovanni Sciortino Salvatore Mammano, Dino Moscato, Francesco Pancucci, Enzo Giudice Salvatore Piparo e, per ultimo, il caro ed indimenticabile Pippo Miccichè, scomparso nel dicembre del 2017".

Sono stati, infine, ricordati i docenti grazie ai quali i ragazzi della Terza E si sono affermati con successo nei vari settori della società civile: Pietro Rubino, Antonio Lauricella, Nunzio Marchese, Alfio Russo GIUDICE, Friscia Francesco Pedalino e Giosuè Raineri".