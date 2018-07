"Si fece consegnare 10 mila euro da un anziano", donna a giudizio

E’ accusata di essersi fatta consegnare dieci mila euro da un anziano, poi, l’uomo, non riuscendo ad ottenere la restituzione della somma di denaro, ha tentato il suicidio. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, la donna è Giuseppina Ventura di 30 anni. Difesa dal legale Paolo Mirabella, la 30enne, due mesi fa, è finita ai domiciliari per estorsione e circonvenzione d’incapace. Secondo l’accusa, la donna, dopo essersi fatta consegnare il “bottino” avrebbe minacciato di morte l’uomo che chiedeva, soltanto, la restituzione del denaro.

Il tribunale del Riesame ha riqualificato in circonvenzione d’incapace confermando i domiciliari per la donna. Ma non è finita, perchè secondo la Procura, la 30enne sarebbe responsabile anche del tentativo di suicidio dell’uomo. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Carlo Boranga, sul caso hanno indagato i carabinieri, accertando che la donna ha sfruttato l’anziano.