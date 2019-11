Mandarle e pistacchi, la Colonia "pazza" per l'agnello pasquale

Non è la prima volta che Annalisa Pompeo vola all’estero. La favarese ha portato i sapori agrigentini in Colonia, per un incontro del tutto speciale.

Annalisa Pompeo ha dato vita ad una cooking classes. L’evento è rientrato nell’ambito dell’iniziativa organizzato dall'istituto di cultura italiana a Colonia in organizzazione con l Enit, l'ente del turismo italianoe che si tratta di un cooking show.

Non è la prima volta che Annalisa Pompeo vola all’estero. La favarese ha portato i sapori agrigentini in Colonia, per un incontro del tutto speciale. Annalisa Pompeo ha “raccontato” del pistacchio e dell’agnello pasquale, ma anche delle mandorle.

"È stata una esperienza bellissima, all'Istituto Italiano di cultura a Colonia - ha fatto sapere Annalisa Pompeo. Aula gremita di amanti delle nostre tradizioni, del nostro territorio, della nostra Sicilia. Non solo italiani, ma tanti, tanti tedeschi che nei prossimi mesi verranno a trovarci. Grande successo hanno avuto i prodotti che abbiamo portato con noi. L'olio extra vergine di oliva e le mandorle. Grazie al presidente dell'istituto, Maria Mazza e grazie alla mia compagna di avventura Rosanna Bossone che ha curato la parte teorica relativa alla Consapevolezza del mangiare sano e bene".