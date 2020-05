Verso la riapertura domenicale dei negozi, Musumeci: "Decisione dopo confronto con i sindacati"

Shopping anche di domenica? Il governatore Musumeci ci pensa ma rimanda la decisione. L'emergenza Coronavirus ha ridisegnato le abitudini di tutti, anche dei consumatori e commercianti. L'apertura domenicale, in piena Fase 2, è più che mai attesa. Il presidente della Regione, però, ha scelto di confrontarsi con il sindacati e rimandare tutto alla prossima settimana

"L'opportunità di riaprire alcune attività commercial - dice Musumeci - i nei giorni domenicali e festivi sarà valutata,nei prossimi giorni, con la necessaria attenzione. Ogni decisione, comunque, non potrà prescindere da un confronto con i vertici regionali delle organizzazioni di categoria e sindacali, fissato per martedì e giovedì della prossima settimana". Queste le parole di Nello Musumeci. Nessuna novità, dunque, in vista del prossimo week end: per lo shopping domenicale si dovrà ancora attendere.