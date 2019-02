Furti in villa, banda in azione anche nell'Agrigentino: arrestati

Era una vera e propria banda, ed ha agito anche nell’Agrigentino compiendo furti in abitazione e colpi in villa. A sgominarla, secondo quanto fa sapere l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, i carabinieri della compagnia di Alcamo. I colpi erano stati fatti anche in delle case di villeggiatura tra Alcamo, Castellammare del Golfo e San Vito Lo Campo, fino ad arrivare a Menfi. In manette sono finite due persone Florin Angels Chetran, 45 anni originario della Romania, e Mohamad Sauber Touati, tunisino di 42 anni.

I due avevano appena compiuto un ingente furto in abitazioni rurali nella zona di Menfi. L'accusa mossa nei loro confronti è di furto in abitazione aggravato e continuato in concorso; il solo Touati è stato anche denunciato per ricettazione.

Dopo la perquisizione i carabinieri hanno fugato ogni dubbio, all’interno della casa di Touati, i militari dell’Arma hanno trovato materiale di dubbia provenienza, ed hanno proceduto col sequestro.