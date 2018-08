Sgomberate le prime tende e multati sette diportisti sotto costa

Sette imbarcazioni e un acquascooter sorpresi a navigare sottocosta, praticamente nella fascia di mare riservata alla balneazione. E "pizzicato" anche il proprietario di un cane portato in spiaggia.

E' stata intensa l’attività operativa messa in campo, nei giorni scorsi, dalla Capitaneria di porto di Porto Empedocle. Attività realizzata per la salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza dei bagnanti e dei diportisti e della tutela dell’ambiente marino e costiero.

Numerosi i controlli effettuati sia alle unità da diporto che lungo gli arenili. E proprio durante questi controlli, sono stati sanzionati, per violazione dell'ordinanza di sicurezza balneare, i proprietari di 7 natanti da diporto e di un acquascooter. La multa elevata è stata di 229,50 euro a testa.

Il conduttore di un natante da diporto è stato sanzionato anche, con altre 130 euro, perché i militari della Guardia costiera hanno accertato che la documentazione di bordo non era regolare.

È stato sanzionato, con 200 euro di multa, il proprietario di un cane che lo ha portato in spiaggia e sono state sgomberate - e sono scattate delle multe per i proprietari - alcune tende collocate sul demanio marittimo nel tratto di spiaggia compreso tra “Lidi Porto Empedocle” e Scala dei Turchi.

"Nelle prossime ore verranno implementati i controlli lungo la costa, - annuncia la Guardia costiera di Porto Empedocle - anche congiuntamente con le altre forze di polizia per impedire il bivacco, l’attendamento selvaggio e ogni altra forma di uso improprio del demanio marittimo. I Comuni costieri - ricordano dalla Capitaneria - hanno vietato con proprie ordinanze l’accensione di falò, il campeggio in spiaggia (con tavolini, barbecue ecc.) e l’utilizzo anche dei gazebi. Per l'emergenza in mare è attivo il numero blu 1530 gratuito sul tutto il territorio nazionale ed attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno".





