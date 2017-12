Sfondano con la jeep l'ingresso dell'ufficio postale, a segno "colpo" da 20 mila euro

Rapina con "spaccata" all'ufficio postale di piazza Della Vittoria a Favara. Durante la pausa pranzo, mentre l'ufficio postale era dunque chiuso, una jeep Sukuzi è stata scaraventata contro la porta di ingresso. Porta che è stata letteralmente sfondata. In quell'esatto momento, al fianco della porta di ingresso, c'erano gli impiegati dell'ufficio postale che, denaro alla mano, stavano caricando il bancomat. Per i delinquenti non è stato dunque difficile riuscire ad arraffare tutto il contante che invece sarebbe dovuto finire dentro il bancomat. Prelevato il denaro, i rapinatori si sono immediatamente dileguati.

Il bottino che i due - o forse più - criminali sono riusciti a rubare è ingente. Al momento, si parla di circa 20 mila euro. Nessuno degli impiegati dell'ufficio postale di piazza Della Vittoria, per fortuna, è rimasto ferito. Forte, inevitabilmente, lo choc degli impiegati.

Ad agire, ma non ci sono conferme investigative al momento, sarebbero stati almeno due delinquenti. Non è escluso che i rapinatori avessero un complice che li aspettasse poco distante, magari con il motore acceso di un'altra autovettura, o che avessero lasciato posteggiato il mezzo per la fuga a poca distanza.

Non ci sono certezze categoriche, ma sembra quasi scontato che la jeep Sukuzi lasciata abbandonata subito dopo la "spaccata" e la "razzia" sia stata rubata. In piazza Della Vittoria sono al lavoro i carabinieri della tenenza di Favara, quelli della compagnia di Agrigento e quelli del reparto Operativo. Le indagini sono state subito avviate e sono in corso anche i rastrellamenti dell'intera cittadina, ma non soltanto, per cercare d'individuare possibili sospetti.