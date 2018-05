I mezzi militari della Seconda guerra mondiale "in tour" nell'Agrigentino

Tour dei mezzi militari della Seconda guerra mondiale nell'Agrigentino. Durante il prossimo fine settimane, sin a lunedì, sfileranno le autovetture del “Club Veicoli Militari Storici” di Oltrona di San Mamette, nel Comasco.

Si tratta di 8 Jeep giunte in Sicilia, per celebrare il 75esimo anniversario dello sbarco alleato in Sicilia. Il percorso agrigentino inizierà sabato 26 maggio alle 16, con raduno in piazza Scandaliato a Sciacca, alle 19 i mezzi storici sono invece attesi a Porto Empedocle, presso la piazza Kennedy.

Domenica pomeriggio il club parteciperà al raduno dei bersaglieri a Naro. Lunedì intorno le ore 10 saranno attesi presso piazza Dante a Canicattì, alle 12, giungeranno invece al centro di Licata. Nel pomeriggio si recheranno nei pressi delle fortificazioni di Castelluccio a Gela, e poi nel centro storico cittadino.