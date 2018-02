La città si prepara al martedì grasso, sfilata in maschera lungo la via Atenea

Il Carnevale entra nel vivo. Ad Agrigento si festeggia il martedì grasso, con una sfilata che partirà da Porta di Ponte, alle 18, per poi sfilare lungo la via Atenea. Hanno aderito scuole, famiglie, adulti e bambini.

Un corteo in maschera che si preannuncia originale, per abiti, idee e per il ripristino di un’usanza antica: quella del funerale a "Nannu carnalivari".

Con un coinvolgimento, voluto e pensato da un comitato civico spontaneo guidato da Alfonsina Quintini, si è messa in moto una macchina creativa che ha lanciato un contest per la miglior vetrina in via Atena (già molte esposte, alcune grazie all’aiuto degli studenti dell’Accademia di belle arti di Agrigento) e che vedrà la premiazione dei cinque migliori allestimenti.

Alla realizzazione della sfilata ha contribuito l’Accademia "Michelangelo", diretta da Alfredo Prado, che per l’occasione ha istituito un laboratorio di abiti e costumi diretto dalla professoressa Mariangelo Iovino, abiti che verranno indossati dagli allievi dell’accademia.

Apriranno le danze i ballerini della casa del Musical e i giovanissimi del gruppo folkloristico Val d’akragas. Il corteo si concluderà con il rogo simbolico del fantoccio di "Nannu Carnalivari", in piazza Municipio, con tanto di degustazione di pane e salsiccia.