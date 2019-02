Cambio percorso sfilata del Mandorlo, Giacalone: "Alterate le tradizioni della città"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il consigliere comunale di Agrigento, William Giacalone, interviene a seguito della decisione da parte dell’amministrazione comunale di estromettere via Manzoni e via Callicratide dal transito della fiaccolata e della sfilata domenicale del Mandorlo in Fiore.

Giacalone afferma: “Si sente la contestazione della città per la decisione di aver cambiato il percorso della sfilata dei gruppi per la domenica conclusiva della sagra del Mandorlo in fiore. Sicuramente è una scelta che altera la tradizione della città e, come tale, lascia perplessi, così come anche la giustificazione per ordine pubblico e sicurezza che trancerebbe ogni sentimento popolare e di tradizione. Se non sarà possibile ripristinare l'originario percorso al quale gli agrigentini sono legati, allora aspetteremo il consuntivo della manifestazione per analizzare la bontà e le ragioni della coraggiosa decisione già presa”.