Sfilata internazionale di Dolce & Gabbana, primo sopralluogo nella Valle

Un sopralluogo nella Valle dei Templi in vista della sfilata internazionale d'alta moda di luglio? Nessuno conferma - e nessuno smentisce -, ma martedì Domenico Dolce - con circa una decina di collaboratori - non soltanto ha incontrato il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, e un referente del Parco archeologico Valle dei Templi, ma avrebbe anche fatto un sopralluogo mirato nei pressi del tempio di Giunone. Una presenza quella dello stilista che non è, naturalmente, passata inosservata. Neanche agli agrigentini più distratti.

La società di produzione FeelRouge Worldwite Shows Srl ha ricevuto formale incarico dalla società Dolce & Gabbana Srl di organizzare un evento di alta moda ad Agrigento. L'amministrazione comunale di Agrigento ha già concesso, proprio con firma del sindaco Lillo Firetto, il patrocinio.

Dopo il sopralluogo nella Valle dei Templi, pare che il sindaco di Agrigento e lo stilista Domenico Dolce abbiano pranzato in un locale del centro della città.