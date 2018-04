Sfiducia "popolare" per Lillo Firetto, creata una pagina on line

Mentre la proposta in consiglio comunale langue con due sole firme, il movimento 5 Stelle passa alla sfiducia “popolare” per il sindaco di Agrigento Lillo Firetto.

Al momento la raccolta delle adesioni è digitale: nella serata di ieri sui social è apparsa una pagina on line dedicata alla petizione con tanto di hashtag: “Agrigento #sfiduciaFiretto”.

Il testo dell’appello è abbastanza chiaro: “Il consiglio comunale – si legge - non sembra interessato a firmare una sfiducia ma a trovare un nuovo equilibrio politico. Come cittadini abbiamo il dovere di far sentire democraticamente la nostra opinione e dare indicazione al Consiglio comunale che abbiamo eletto: mandate a casa il sindaco Firetto! La città di Agrigento è sempre più sporca, le strade sempre meno praticabili, i servizi sempre più scadenti, lo sviluppo inesistente, le tasse sempre pesanti rispetto ai servizi erogati. Il sindaco sembra lontano da Agrigento. Non sente, non vede, non si confronta coi cittadini. Appare in tv solo per dire che va tutto bene o partecipare ad iniziative di altri. E' ora di dire basta. Sfiduciamo il sindaco Firetto”.

La raccolta firme già domenica potrebbe divenire qualcosa di più “concreto”: potrebbero infatti partire i banchetti per le strade. Una iniziativa che, ovviamente, non ha un valore burocratico, ma mira ad avere – qualora abbia un’ampia condivisione – un peso quantomeno politico.