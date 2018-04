In piazza Cavour un gazebo contro il sindaco Firetto, raccolte 300 firme

Il consigliere comunale Marcella Carlisi lo aveva promesso e cosi è stato. Un gazebo che raccoglie le firme contro il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto. Una petizione popolare che serva a sfiduciare il sindaco della città. Quest’oggi in piazza Cavour, soltanto al mattino, sono state raccolte trecento firme.

“Stiamo raccogliendo le firme per la sfiducia al sindaco. La politica – ha detto il consigliere comunale, Marcella Carlisi - all’interno dell’aula è scombinata e assente. Firetto non ha interesse verso i cittadini, non c’è una corrispondenza tra i bisogni dei cittadini e la sua politica”.