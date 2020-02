"Sferrò una coltellata al braccio all'ex cognato": processo per direttissima

Processo per direttissima a carico di Giancarlo Tomasello, 46 anni, di Ribera, accusato di avere accoltellato a un braccio l’ex cognato. Lo ha deciso il sostituto procuratore della Repubblica di Sciacca, Michele Marrone. L’udienza, davanti al giudice monocratico del tribunale di Sciacca, è fissata per il 14 febbraio prossimo.

Tomasello risponde di lesioni e del porto dell’arma bianca. Il riberese, che è sottoposto al divieto di avvicinamento all’ex cognato, è indagato anche per evasione dai domiciliari, ma questa vicenda non è compresa nel processo per il quale è stata fissata la direttissima.