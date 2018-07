Arrivano i bagnini sulle spiagge agrigentine, installate tre postazioni

Affidato il servizio di sorveglianza della balneazione dall'amministrazione comunale. Lo rende noto l'assessore Gerlando Riolo. Sono state disposte tre postazioni con l’utilizzo di bagnini attrezzati per il soccorso, con torrette, pattini e quanto necessario per intervenire in caso di necessità.

Il servizio avrà durata di un mese a partire da oggi e coprirà le ore mattutine e pomeridiane con la presenza di due bagnini per turno per postazione, che saranno posizionate in contrada Kaos, alle Dune e a Cannatello. La postazione delle Dune sarà attrezzata anche per l’accesso facilitato in acqua per i disabili.