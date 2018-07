Servizio idrico integrato a Naro, positiva sinergia tra gestore e Comune

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Girgenti Acque S.p.A. in riferimento a quanto dichiarato, a mezzo nota stampa, dal Sindaco del Comune di Naro, Dott. Calogero Cremona, circa l’erogazione del Servizio Idrico Integrato da parte del Gestore, nel Comune di Naro, esprime il proprio sincero apprezzamento per la volontà dell’Amministrazione Comunale di affermare il principio di verità.

La Società ha sempre recepito con scrupolo tutte le segnalazioni pervenute dal Comune di Naro, che ha sempre avuto un atteggiamento severo, ma costruttivo nei confronti del Gestore, con l’obiettivo di soddisfare le richieste dell’utenza.

Tra Girgenti Acque e il Comune di Naro c’è sempre stato un concreto rapporto di collaborazione, un esempio virtuoso di ciò è l’Assessore Dott. Franco Lisinicchia che lavora in sinergia col Gestore, non per sollevare problemi ma per risolverli, così da rendere il migliore servizio possibile a tutta la collettività del Comune di Naro.