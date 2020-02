Festa di San Gerlando, chiusi gli sportelli di Girgenti Acque

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La gestione commissariale del servizio idrico integrale, Ati Ahg 9 comunica che Martedì prossimo, 25 Febbraio 2020, in occasione della festività di San Gerlando, Santo Patrono della Città di Agrigento, lo sportello centrale della Gestione Commissariale del S.I.I. sito in viale Mediterraneo, Area Industriale, e l’Info Point ubicato in Via Crispi n° 4, rimarranno chiusi.

Si precisa che l’apertura degli sportelli periferici prevista per la giornata di Martedì 25.02.2020 sarà garantita e gli stessi saranno regolarmente operativi.

Si informa, infine, che il personale della Gestione Commissariale del S.I.I. oltre a garantire il servizio del centralino (0922-441539 e 0922-1835793), effettuerà regolarmente i servizi di distribuzione previsti e gli interventi su tutto il territorio del Comune di Agrigento.