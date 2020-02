Ati, vertice in Prefettura: si lavora per scongiurare il commissariamento

Sono giorni "frenetici" per l’Ati di Agrigento. La nomina di un commissario ad acta per la redazione del piano d’ambito, e, ancor di più, la diffida ad adempiere a tutte le questioni ad oggi ancora in sospeso scuotono il direttivo dell'Ambito che, come noto, già nei giorni scorsi si era detto pronto a ricorrere anche alle vie legali per provvedere tentare di impedire l'insediamento di entrambi commissari.

Se stamattina ci sarà un incontro allargato dinnanzi al prefetto di Agrigento Dario Caputo, ieri mattina dal direttivo dell’Ati ha avuto un confronto "riservato" con l’assessore regionale Alberto Pierobon, il quale avrebbe per certi versi "rassicurato" i sindaci. I provvedimenti, tuttavia, restano e così le loro conseguenze. Ai componenti dell'Ambito non può più bastare una rassicurazione che non sia suffragata da atti formali.

Di questo, e molto altro, si parlerà stamattina, a partire dallo stato di salute del gestore privato oggi commissariato, che, in assenza al momento di alternative realmente operative, potrebbe diventare più strategico di quanto non si vorrebbe.