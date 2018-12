Servizio di raccolta dei rifiuti, ecco cosa cambia a Natale e Capodanno

Porto Empedocle, in vista delle festività natalizie cambia la raccolta differenziata, ma non in tutta la città. A causa del fatto che Natale e Capodanno cadranno di martedì e contrattualmente non sarà possibile garantire l'attività dei lavoratori, dovranno essere apportate alcune modifiche alla zona B. Secondo la comunicazione dell'assessore all'ecologia Giuseppe Sicilia, giorno 25 e giorno 1 non verrà effettuato il servizio di raccolta del secco residuo, il recupero di giorno 25 sarà fatto il giovedì 27 (al posto della plastica si raccoglierà il secco residuo) mentre il recupero di giorno 1 sarà fatto il sabato 5 (al posto del cartone sarà raccolto il secco residuo). Da giorno 7 il servizio seguirà il normale calendario.

"Nel fare i miei migliori auguri ai cittadini - conclude Sicilia - chiedo a tutti come sempre la massima collaborazione per mantenere una città pulita".