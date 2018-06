Spiagge sicure si comincia, tutto pronto per il bando: il servizio durerà un mese

Spiagge sicure si comincia. E’ in fase di pubblicazione il bando per le postazioni fisse dei bagnini sulle spiagge libere. In tutto, fanno sapere dal Comune, saranno previste tre postazioni che si aggiungeranno a quelle che dovranno prevedere gli stabilimenti balneari. Il servizio avrà durata di un mese, sarà erogato dal 20 luglio al 20 agosto e il costo sarà a totale carico del Comune “sebbene – riferiscono da palazzo dei Giganti - la legge prevede che debba esserci una compartecipazione della Regione e del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia regionale) che però già da anni non fanno arrivare la spettante quota di finanziamento”.