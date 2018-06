Servizio antincendio, Trafficante: "Nuove forze lavoro, è un patrimonio di tutti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il servizio antincendio nelle aree boschive dell'Agrigentino partirà regolarmente il 15 giugno, dopo l’incontro che si è svolto alcuni giorni fa all’Ispettorato Ripartimentale delle foreste di Agrigento in cui hanno deciso di impiegare 800 addetti in provincia per la salvaguardia del territorio, e quanto dichiara in una nota il consigliere esponente Sindacale dell`Unsic Territoriale Ribera Stefano Trafficante, si da conferma ai lavoratori stagionali che garantiranno il servizio antincendio in Sicilia dal 15 giugno al 15 ottobre, espleteranno sul territorio un lavoro utilissimo e indispensabile con l'auspicio che il Governo Regionale attenzioni il contratto di lavoro garantendo piu stabilità ai lavoratori,

Infatti - continua il Sindacalista Trafficante - la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e la salvaguardia del bosco e della macchia mediterranea sono un patrimonio che va tutelato e preservato e grazie a questa forza lavoro, conclude, che opera con impegno e dedizione, continueranno a garantire sempre sicurezza ai siciliani.