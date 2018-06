Servizio antincendio al via, saranno impiegati 800 forestali

Il servizio antincendio nelle aree boschive dell'Agrigentino partirà regolarmente il 15 giugno, dopo l’incontro che si è svolto ieri all’Ispettorato Ripartimentale delle foreste di Agrigento. Saranno 800 gli addetti impegnati in provincia per la salvaguardia del territorio. Ne danno notizia la Uila-Uil di Agrigento, con Gero Acquisto e Giuseppe Plicato.

“Possiamo dare conferma ai lavoratori stagionali - affermano in una nota i due sindacalisti - che non ci sono problemi di sorta per il servizio antincendio in Sicilia e che i lavoratori, dal 15 giugno al 15 ottobre, potranno espletare sul territorio un lavoro utilissimo e indispensabile. Infatti la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e la salvaguardia del bosco e della macchia mediterranea sono un patrimonio che va tutelato e preservato e, grazie a questa forza lavoro che opera con impegno e dedizione, continueranno a garantire sempre sicurezza ai siciliani".

"Per quanto concerne le coperture finanziarie dell’antincendio - concludono - sia i 151sti sia 101sti sono coperti per 91 giornate, le rimanenti 10 giornate saranno comunque finanziate alla fine del servizio con una manovra di assestamento di bilancio senza alcun allarmismo".