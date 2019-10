Comune, è emergenza assistenti sociali: dovrebbero essere 12, sono solo 2

Minori trasferiti a famiglie affidatarie o portati in comunità, il Comune può controllare una o due volte all'anno le loro condizioni.

Il fatto è emerso nei giorni scorsi durante i lavori della 3a commissione consiliare e il motivo è connesso all'assenza, in organico al comune di Agrigento, di un numero di assistenti sociali adeguato: dovrebbero essere 12, sono solamente 2.

“La carenza di organico – si legge in un verbale di commissione sul tema - grava anche su altri compiti in capo a questi assistenti sociali che non comprende soltanto il problema legato ai minori ma anche quello relativo agli anziani, ai disabili, alle ragazze madri, agli stranieri e tante altre delicate attività. Ciò comporta inevitabilmente che ci possano essere delle criticità”.

La commissione ha chiesto di approfondire il tema con gli uffici, verificando eventuali problematiche.