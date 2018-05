Lungo serpente in pieno centro storico, paura tra i residenti della zona

Un serpente è stato ritrovato nelle vicinanze del vicolo Finazzi, nei pressi del centro storico. La carcassa dell’animale è sull’asfalto da tre giorni. I residenti della zona hanno più volte chiesto l’intervento per rimuovere l’animale, ma nessuno si è mai fatto vivo. Il vicolo è molto frequentato, ed è una zona di passaggio. Il serpente ha suscitato paura e sconforto, per un esemplare non di piccole dimensioni. Gli abitanti della zona chiedono ancora una volta ed a gran voce che la carcassa venga rimossa.