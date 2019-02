"La compagnia del cigno" vince negli ascolti, Misuraca: "Grazie a tutti"

L’ultima puntata de “La compagnia del cigno”, ha sbaragliato negli ascolti. Più di sei milioni di italiani sono rimasti incollati alla televisione. La serie tv in onda su Rai 1, si è presa il lusso di battere il colosso “Adrian”.

Tra i protagonisti della fiction anche un riberese, Emanuele Misuraca. Il giovane talento ha interpreto il ruolo di Domenico, siciliano che ha dovuto lasciare la sua terra per studiare.

La storia raccontata su Rai 1, non è troppo lontana dalla realtà di Emanuele Misuraca, partito dalla sua Ribera per arrivare nella caotica Milano. “Grazie a tutti per averci seguito”, ha detto il riberese su instagram.